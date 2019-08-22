Майже 150 фільмів знімуть до кінця року за підтримки держави

Кількість кінострічок, відзнятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм відродження національного кінематографа, до кінця року сягне 148. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

На думку глави уряду Володимира Гройсмана, відродження кіно стало одним з найбільш успішних напрямків культурної політики чинного Уряду – разом із ініціативами «Малі міста – великі враження» та проектами відродження історичних пам’яток. Причому кошти, направлені на реалізацію проектів у межах цих ініціатив, це не тільки урядова підтримка – через бюджетні субвенції та ДФРР, а й доходи регіонів, забезпечені в рамках децентралізації. Так, цього року «Малі міста – великі враження» – це 74 проекти на 41,3 млн грн. Відновлення історичних об’єктів – це 638 проектів на понад 1 млрд грн.

Окрема увага – завершенню Меморіалу жертв Голодомору, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Меморіал жертв Голодомору, як наголосив Володимир Гройсман, це справа честі для кожного українця. Проект потрібно реалізувати, завершити і перетворити цей Меморіал на великий культурний, історичний та просвітницький центр.

«Питання національної пам’яті має важливе значення. Це основа нашої держави і нашого народу», – додав Володимир Гройсман.