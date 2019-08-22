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Львів’ян просять допомогти зібрати до школи дітей із потребуючих сімей

Вероніка Рой

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Благодійний фонд «Анни-Марії» просить львів’ян допомогти зібрати до школи дітей із потребуючих сімей. Про це йдеться на сторінці у Facebook благодійного фонду.

 

Як повідомляється, львів’яни можуть зі списку обрати дитину і закупити усе необхідне суто для неї. Зі списком можна ознайомитися тут.

«Завдяки добрим з відкритим серцем людям, дітки будуть забезпечені усім необхідним! Можете принести будь-що потрібне для навчання, ми розприділимо між усіма: зошити, ручки, кольоровий папір, олівці завжди будуть актуальні. Ранці, пенали можуть бути б/у, але у гарному стані!  Хочемо вручити діткам ваші подарунки 1-2 вересня, тому плануємо зробити невеличке свято – солодощі, фрукти від вас також будуть доречні!», –  йдеться у повідомленні.

Речі можна принести до 25 серпня в Центр допомоги фонду. Склад знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 106 (заїзд з вул. В. Великого), Новий Цум.

Про візит потрібно заздалегідь попередити, зателефонувавши за телефонами:  098 915 914 0
098 26 49 983  –  п. Марія.

«Якщо не маєте як принести самостійно на склад – пишіть ваш район – маємо багато волонтерів по Львову, можливо хтось живе недалеко від вас», – додають у фонді.

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