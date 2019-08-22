Дайвери-дослідники показали фото затонулого «Титаніка»

Дослідники занурились на глибину майже 4 кілометрів, аби дізнатися, в якому стані зараз перебуває затонулий понад 100 років тому пароплав «Титанік». Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на ВВС.

Вперше в історії «Титанік» зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Загалом команда дайверів здійснила 5 занурень. Фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані, руйнуються навіть ті частини, які до цього добре збереглися. Найбільше згнив пароплав з правого борту.

Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри «шокуючими».

«Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів «Титаніка», але її вже немає», – сказав він.

Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.

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Пасажирський лайнер «Титанік» був найбільшим судном класу «Олімпік», він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

Фото: ВВС