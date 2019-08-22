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15-річний львівський пластун втонув у водоймі на Рівненщині

Соломія Головіна

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У водоймі поблизу місця проведення всеукраїнської пластової зустрічі на Рівненщині втонув пластун зі Львова Андрій Федчишин. Про це інформують на Facebook-сторінці «Пласт – український скаутинг».

 

Як зазначається, трагічна подія трапилася вчора, 21 серпня, під час того, як Андрій разом із товаришами плавали у водоймі за кілометр від території з’їзду поза межами його програми.

Андрій належав до Пласту з 2014 року. Юнакував у Львові в 111 курені імені Романа Мстиславича, де був курінним. Андрій був учасником багатьох всеукраїнських таборів і здобував найвищий юнацький ступінь пластуна-скоба.

Як розповів журналістам «РівнеМедіа» речник Національної поліції в Рівненській області Антон Крук, хлопцю було 15 років:

«Трагедія сталася поблизу села Хотин у Рівненському районі, неподалік місця проведення злету. Там були представники ДСНС, поліції – проводили заходи різні. До керівника ювенальної превенції звернулися із повідомленням про те, що зник хлопець, вона відповідно повідомила про це колег, були залучені рятувальники, водолази. Тіло хлопця дістали із кар’єру. Там кар’єр чи річка поблизу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 . Хлопець – 2003 року народження, 16 років не було ще».

Фото: «Пласт – український скаутинг»

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