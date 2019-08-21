Понад 80% українців вважають себе патріотами, – опитування

Патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2019 року.

Також опитування показало, що тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти.

Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%).

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

Крім цього, 82% громадян підтримали би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір. У 2012 році таких було 62%. Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.