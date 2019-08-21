НБУ нагадує, що 26 серпня українські банки не працюватимуть

Національний банк України нагадує, що понеділок, 26 серпня 2019 року є неробочим днем для банківської системи країни. Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ.

«Плануючи прийдешні вихідні, пам’ятайте, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи», – йдеться в повідомленні.

Проте банки мають належним чином організувати роботу зі своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.