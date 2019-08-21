ОСТАННІ НОВИНИ

Макрон і Трамп домовилися повернути Росію у G8 наступного року, – ЗМІ

Вероніка Рой

|

Французький та американський президенти в ході телефонної розмови, яка відбулася у вівторок, домовилися повернути Росію до «Великої сімки» уже в наступному році. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в адміністрації Дональда Трампа, передає Укрінформ.

 

«У вівторок високопосадовець адміністрації заявив CNN, що Трамп і Макрон у вівторок домовились у телефонній розмові запросити Росію на саміт G7 в наступному році. Очікується, що можливість відновлення формату G8 лідери обговорять цими вихідними на зустрічі G7», – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що ця телефонна розмова була запланована для загального обговорення зустрічі G7 у Франції, яка почнеться в суботу. За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити РФ на зустріч у наступному році, і Трамп погодився. США прийматимуть саміт G7 у 2020 році.

Нагадаємо, Росію вигнали з групи держав через анексію українського Криму у 2014 році.

Зазначимо, цього вівторка президент США Дональд Трамп публічно заявив, що готовий підтримати повернення Москви до групи найрозвиненіших країн, відновивши відтак G8, якби така пропозиція була висловлена.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції наголосив, що повернення до формату G8 і «реанімація» відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні «української кризи».

Фото: Укрінформ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...