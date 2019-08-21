Макрон і Трамп домовилися повернути Росію у G8 наступного року, – ЗМІ

Французький та американський президенти в ході телефонної розмови, яка відбулася у вівторок, домовилися повернути Росію до «Великої сімки» уже в наступному році. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в адміністрації Дональда Трампа, передає Укрінформ.

«У вівторок високопосадовець адміністрації заявив CNN, що Трамп і Макрон у вівторок домовились у телефонній розмові запросити Росію на саміт G7 в наступному році. Очікується, що можливість відновлення формату G8 лідери обговорять цими вихідними на зустрічі G7», – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що ця телефонна розмова була запланована для загального обговорення зустрічі G7 у Франції, яка почнеться в суботу. За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити РФ на зустріч у наступному році, і Трамп погодився. США прийматимуть саміт G7 у 2020 році.

Нагадаємо, Росію вигнали з групи держав через анексію українського Криму у 2014 році.

Зазначимо, цього вівторка президент США Дональд Трамп публічно заявив, що готовий підтримати повернення Москви до групи найрозвиненіших країн, відновивши відтак G8, якби така пропозиція була висловлена.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції наголосив, що повернення до формату G8 і «реанімація» відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні «української кризи».

Фото: Укрінформ