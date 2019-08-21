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Без гарячої води сидять мешканці 94 будинків Львова: перелік вулиць

Вероніка Рой

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У Львові без гарячого водопостачання залишились 94 будинки. Про це інформує пресслужба мерії Львова з посиланням на диспетчерську службу ЛМКП «Львівтеплоенерго».

 

Зокрема, через ремонтні роботи після гідравлічних випробування теплових мереж від котельні на вул. Солодова, 6 і вул. Китайська, 12, до 1 вересня призупинено подачу води до будинків на вул. Піскова, 7, 9, вул. Солодова, 10.

Через гідравлічні випробування теплових мереж від котельні на вул. Чернігівська, 7 до 20 серпня призупинено подачу води до будинків на вул. Шімзерів, 5а, вул. Мечникова, 8а, 8б, 10, 12, вул. Некрасова, 10.

Також до 1 вересня, через реконструкцію теплової мережі, призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Пасічна, 59.

У Шевченківському районі Львова через порив теплової мережі до ЦТП на вул. Хвильового, 54а і заміну теплової мережі на вул. Миколайчука, 18 призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Мазепи, 14, 16, 18, вул. Тичини, 17, 18, вул. Селянська, 12, вул. Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 44, вул. Мазепи, 27, 33, 35, вул. Дж. Ленона, 25, 27, 33, вул. Розточчя, 168, вул. Плугова 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, вул. Студинського, 4, 6, 12, вул. Миколайчука, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, вул. Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 21 серпня.

Крім цього, у Сихівському районі призупинено гаряче водопостачання до будинків на вул. Антонича, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, вул. Вернадського, 2, 4, вул. Трильовського, 21, 27, 27а, 29, 31, 33 через ремонт водопідігрівачів у ЦТП № 18. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 21 серпня.

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