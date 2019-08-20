Україна ввійшла у ТОП-5 країн з найшвидшим зростанням ринку фрілансу

Американська фінансова компанія Payoneer назвала десять країн з найшвидшим зростанням ринку фрілансу за підсумками другого кварталу цього року. Україна посіла п’яте місце. Про це повідомляє НВ.

Доповідь грунтується на даних 300 тис. фрілансерів і працюючих на аутсорсингу фахівців, які користуються послугами компанії.

У топ-10 країн за ростом доходів їх жителів від фрілансу потрапили:

США (зростання склало 78%);

Великобританія (59%);

Бразилія (48%);

Пакистан (47%);

Україна (36%);

Філіппіни (35%);

Індія (29%);

Бангладеш (27%);

Росія (20%);

Сербія (19%).

За даними Payoneer, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, в порівнянні з другим кварталом минулого року зросла на 30%. Це пояснюється тим, що кожен рік університети закінчують десятки тисяч IT-фахівців.

Найчастіше фрілансерами стають люди у віці 25−34 роки (54%). На них припадає 58,3% доходів від фрілансу. Друга за чисельністю вікова група – 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.

Фото: pubs.payoneer.com