Україна ввійшла у ТОП-5 країн з найшвидшим зростанням ринку фрілансу

Американська фінансова компанія Payoneer назвала десять країн з найшвидшим зростанням ринку фрілансу за підсумками другого кварталу цього року. Україна посіла п’яте місце. Про це повідомляє НВ.
Доповідь грунтується на даних 300 тис. фрілансерів і працюючих на аутсорсингу фахівців, які користуються послугами компанії.
У топ-10 країн за ростом доходів їх жителів від фрілансу потрапили:
- США (зростання склало 78%);
- Великобританія (59%);
- Бразилія (48%);
- Пакистан (47%);
- Україна (36%);
- Філіппіни (35%);
- Індія (29%);
- Бангладеш (27%);
- Росія (20%);
- Сербія (19%).
За даними Payoneer, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, в порівнянні з другим кварталом минулого року зросла на 30%. Це пояснюється тим, що кожен рік університети закінчують десятки тисяч IT-фахівців.
Найчастіше фрілансерами стають люди у віці 25−34 роки (54%). На них припадає 58,3% доходів від фрілансу. Друга за чисельністю вікова група – 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.
Фото: pubs.payoneer.com
Соломія Головіна