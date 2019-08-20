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У Львові за понад 12 мільйонів проведуть реконструкцію парку «Білогорща»

Вероніка Рой

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Після коригування проєктно-кошторисної документації 13 серпня було оголошено тендер на закупівлю робіт з реконструкції лісопарку «Білогорща» на загальну вартість 12 млн 794 гривень. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на департамент містобудування.

 

Як зазначають у мерії, роботи розпочнуть після укладення угоди з підрядною організацією — переможцем тендерних торгів.

«Минулого року нами було оголошено тендер на проведення реконструкції парку «Білогорща». За результатами тендеру договір було укладено з ТзОВ «Арка-Пік», яке власне виконувало роботи. Так, була прокладена центральна алея цього парку і, оскільки у нас було обмежене фінансування, також ми змогли провести лише обрізку сухих дерев. На цьому роботи були завершені, оскільки конкурсна вартість будівельних робіт та вартість матеріалів значно зросла. Ми отримали звернення від підрядника, що за ці кошти він більше не може продовжувати роботи. Проєкт станом на сьогодні вже пройшов коригування та експертизу і повторно оголошено тендер на виконання робіт. Наразі ми очікуємо аукціон», — зазначив начальник управління регулювання забудови департаменту містобудування ЛМР Володимир Данилюк.

Зазначимо, що на замовлення департаменту містобудування Львівської міської ради приватним підприємством «Науково-виробнича фірма «Рутенія» в 2018 році було розроблено проєктно-кошторисну документацію «Реконструкція лісопарку «Білогорща». Її було розділено на дві черги на загальну кошторисну вартість — 30 млн 603,105 тис грн.

Цей проєкт отримав позитивний висновок ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці». Ним передбачено виконання робіт з ремонту та влаштування прогулянкових доріжок, дитячих майданчиків, майданчику для вигулу собак, облаштування зовнішнього освітлення, висадка дерев та опорядження клумб.

Так, департамент містобудування Львівської міської ради провів тендер на І чергу та заключив угоду з ТзОВ «Арка-Пік» на виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція лісопарку «Білогорща» І черга» на 6 млн 599 тис грн (при цьому, вартість робіт в 2018 — 2019 роках становила 1 млн 755,221 тис грн). У 2018−2019 роках підрядна організація виконала роботи з облаштування головної алеї лісопарку від вул. Широка до вул. Рудненська площею 2120 кв. м та провела санітарну обрізку лісопарку площею 4,5 га.

Проте, у зв’язку з численними зверненнями підрядної організації «Арка-Пік» про значне дорожчання вартості матеріалів, що підтверджують довідки з Промислової Палати, а також зростання вдвічі вартості виконання будівельних робіт, між департаментом містобудування та виконавцем робіт було розірвано договір за згодою сторін.

Фото: ЛМР

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