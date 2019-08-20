Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки

Впродовж 20-21 серпня по Львівській області буде високий рівень пожежної небезпеки (4-й клас). 22 серпня місцями прогнозують надзвичайний рівень (5 -й клас) пожежної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр гідрометеорології.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, у Львові 21 серпня температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів, вдень – 28-30 градусів. Упродовж дня очікується дощ. Також у Львові очікуються пориви північно-західного вітру 5-10 м/с.