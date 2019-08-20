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Перекриття для руху транспорту площі 700-річчя та частини вулиці Князя Романа продовжили ще на три дні

Вероніка Рой

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У зв’язку з виникненням додаткових робіт, перекриття для руху транспорту на площі 700-річчя та на частині вулиці Князя Романа продовжили до 23 серпня. Про це інформує пресслужба мерії Львова з посиланням на департамент житлового господарства та інфраструктури.

 

Зокрема, у зв’язку з виникненням додаткових робіт під час підключення каналізаційної мережі, до 20.00 год. 23 серпня буде перекрито для руху транспорту площу 700-річчя Львова. Роботи виконує КП «Центр Комплекс». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху. Відкрити площу для проїзду планували о 20.00 год. 20 серпня.

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Також, у зв’язку з виникненням додаткових робіт під час проведенням робіт з підключенням теплової мережі загальноосвітнього навчального закладу «Будокан», що на вул. Шухевича, 2, до 20.00 год. 23 серпня продовжено термін перекриття для руху транспорту частину вул. Князя Романа, на ділянці від вул. Нижанківського до вул. Шухевича. Частину цієї вулиці для проїзду планували відкрити також сьогодні о 20.00 год.

Фото: ЛМР

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