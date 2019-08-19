В Україну йде спека до +37 градусів

Синоптик Наталія Діденко найближчим часом в Україні погоду визначатиме азорський антициклон. Відтак у деяких регіонах України температура повітря може сягнути +37 градусів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, завтра, 20 серпня, азорський антициклон досягне своїми хвилями й України, тому переважатиме суха сонячна погода.

«Хіба що над західними областями хвіст північного атмосферного фронту метне періодичними грозовими дощами», – додала вона.

При цьому завтра на півдні, сході та в більшості центральних областей очікується 28-33 градуси. На півночі та заході України передбачається 25-30 градусів.

«Надалі спека посилиться: у східних областях, у центрі та на півдні подекуди ймовірно 35-37 градусів», – зауважила Наталія Діденко.

22 серпня стане свіжіше на заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України.

У Києві 20-го серпня буде сухо сонячно та спекотно: максимальна температура повітря – близько 30 градусів.

«Попередній прогноз на День Незалежності у Києві: 24-го серпня буде без опадів, поривчастий (але не штормовий) північно-східний вітер, температура повітря очікується комфортною – близько 26-27 градусів», – написала Наталія Діденко.