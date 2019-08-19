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У Москві провели акцію на підтримку деокупації Криму та українських політв’язнів

Ілона Орнат

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У Москві вчора, 18 серпня, активісти ініціативної групи «Стратегія-18» провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму,  звільнення  українських моряків і бранців зі «списку Сенцова», а також виступили на підтримку кримських татар. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

 

Російські активісти об’єднались у безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18», названу на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1844 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста, щоби розповісти про ситуацію в анексованому Криму, проінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

«Ми не втрачаємо надії налагодити діалог з жителями столиці Росії щодо неминучого повернення Криму. Принаймні, перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно зі законом, і, що важливо, кримським татарам… Ми віримо в перемогу. Слава Україні!», – повідомила одна з активісток, Віра Лаврешіна.

Учасники продовжують флешмоб на підтримку важкохворих Едема Бекірова та Павла Гриба, виступають за звільнення українських моряків і в’язнів «списку Сенцова».

За словами учасників, акції протесту триватиму доти, доки не буде досягнуто мети.

Фото: Facebook Ольгица Вишневецька

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