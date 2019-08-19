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Стало відомо, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні

Вероніка Рой

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Переможницею національного відбору на Дитяче Євробачення стала 13-річна киянка Софія Іванько з піснею «Коли здається». Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що відбудеться 24 листопада 2019 року в місті Глівіце (Польща).  Про це повідомляє UA:Суспільне.

 

Визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання оргкомітету національного відбору на Дитяче Євробачення-2019.

Софія Іванько бере участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення вже втретє. У 2018 році вона навіть потрапила у десятку фіналістів, проте здобути довгоочікувану перемогу дівчинці вдалося лише цього року. Софія сама пише пісні й конкурсну пісню «Коли здається» написала спеціально до Дитячого Євробачення-2019.

Фінал цьогорічного Дитячого Євробачення-2019 пройде 24 листопада у Глівіце (Польща), у ньому візьмуть участь 19 країн. Польща вперше в історії стане країною-господаркою пісенного конкурсу.

Фото та відео: UA:Суспільне

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