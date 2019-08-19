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Разумков вважає, що зарплата нардепів має бути більшою

Софія Мінджоса

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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков стверджує, що зарплата народного депутата, яка з усіма доплатами становить 50 тисяч гривень, є замалою. Про це він розповів в інтерв’ю Новому времени, пише УП.

 

«Зарплата несправедлива, вона могла би бути більшою. Хоча на тлі мінімальної вона непогана, та все ж недостатня. Ми тільки йдемо до того, що мають європейські депутати, – гідну зарплату і хороший соціальний пакет. Тоді людина тримається за таку роботу, бо розуміє її престиж», – сказав Разумков.

Водночас лідер партії відмовився говорити, яку зарплату вважає адекватною, відзначивши, що для цього потрібна експертна дискусія.

«За 40 тисяч гривень не купиш шестисотий «Мерседес», але жити можна цілком гідно. Далі – питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер, тебе і мільйонні заробітки не зупинять», – зазначив Дмитро Разумков.

Він також додав, що йому вистачить майбутньої зарплати спікера, яка становить близько 50 тисяч гривень, бо він сформував собі «матеріальну подушку завдяки бізнесу».

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