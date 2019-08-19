Гавкучий Ніксон та справжня леді Дора: 5 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 5 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, ловіть нову підбірку неймовірно грайливих, вірних, гавкучих та ніжних хвостиків, які понад усе на світі мріють мати дім і стати невід‘ємною частинкою вашого життя. Приходьте до нас в ЛКП «Лев», знайомтесь з собачками та обирайте собі найкращого чотирилапого друга!», — йдеться у повідомленні

Отож, нову домівку шукають:

Боня, молода спокійна та дружня красуня. Добре піддається навчанню.

Чотирилапий енерджайзер Нора. Молода собачка обожнює лащитись, тому чудово підійде в сім‘ю, де є діти, які люблять тварин.

Ніксон – молодий гавкучий та пильний собака, повз якого ніхто сторонній не пройде. Потребує господаря чоловіка, оскільки з жінками не дуже ладить.

Дора – справжня леді з неймовірно виразними очима та гладеньким хутром. Виважена, слухняна, чемно гуляє на повідку. По поведінці видно, що донедавна була домашньою.

Ліка – руда соціалізована собачка з милим поглядом. Стане для свого нового господаря швидше другом, аніж охоронцем.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест