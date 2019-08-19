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Бої за Іловайськ: британці оприлюднили нові докази участі РФ

Соломія Головіна

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Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі Росії у війні на Донбасі, зокрема у боях за Іловайськ у серпні 2014-го року. Вони включають численні супутникові знімки російських озброєних автомобільних колон на території України й танків Т-72Б3 – нової моделі, яка на момент боїв використовувалась лише російськими військовими. Про це повідомляє «Громадське».

 

Як повідомляє The Guardian, нові докази будуть використані для підкріплення судових позовів проти Російської Федерації.

«Оскільки Росія заперечує будь-яку свою участь у війні на Донбасі, встановлення відповідальності Москви поза сумнівами є ключовим для судових справ», – зазначає видання. Автори дослідження кажуть: докази будуть додані до справи, яку розглядає Європейський суд з прав людини, та оприлюднені на загальнодоступній онлайн-платформі.

Вперше під час свого дослідження Forensic Architecture використовувала програмне забезпечення для обробки 2500 годин відзнятого матеріалу, оприлюдненого на YouTube із місця боїв та вибірки кадрів із появою танків.

«У своєму теперішньому вигляді ця технологія може допомогти нам знайти ті моменти, які ми могли б пропустити. Але згодом, ми сподіваємося, вона могла б стати інструментом, що змінює правила гри», – зазначив один із розробників програмного забезпечення Лахлан Кермоде.

На його думку, невдовзі технологія допоможе точно визначати конкретні моделі бронетехніки та іншої зброї, зафіксованої у відеозаписах.

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