60% світового океану забруднено через вплив людини, - дослідження

Дослідники Національного центру екологічного аналізу й синтезу (NCEAS) виявили, що 60% світового океану забруднено через вплив людини. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Science Daily.

Науковці вперше оцінили сукупний вплив людства на світовий океан: забруднення відходами, масове виловлювання риб і збільшення транспортування.

Згідно з результатами дослідження, за останні десятиліття загальний вплив людини на океан збільшився майже вдвічі. Він може подвоїтися знов протягом наступного десятиліття, якщо не зупинити процес забруднення.

«Нам потрібно розв’язувати проблему, що складається з багатьох факторів. Ми не можемо виправити лише один, якщо хочемо сповільнити й зупинити негативний вплив», — зазначив головний автор дослідження Бен Гальперн.

Найбільше занепокоєння в науковців викликають регіони Близького Сходу, Австралії, Західної Африки й острови Східного Карибського басейну. Серед екосистем, що страждають найбільше: мангрові дерева й коралові рифи.

Дослідники виявили, що стан морів біля Південної Кореї, Японії, Великої Британії та Данії покращився після зменшення комерційного рибальства.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Інституту світових ресурсів, чверть населення планети страждає від дефіциту води.