Під час роуп-джампінгу у «Буковелі» обірвалась мотузка. Постраждали двоє мешканців Львівщини

У суботу, 17 серпня, під час відпочинку на карпатському курорті «Буковель» травмувались двоє мешканців Львівщини. Вони займались роуп-джампінгом, проте під час стрибку обірвався головний трос. Про це пише місцеве видання «Фіртка» із посиланням на управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок падіння постраждали двоє мешканців Львівщини віком 26 та 21 рік. Вони впали на пішохідну доріжку та отримали травми. Постраждалих госпіталізували у лікарню. Зараз загрози їхньому життю немає.

Як стало відомо згодом, молодики розважались на екстремальному атракціоні «Маятник». Під час стрибку обірвався синтетичний канат, який слугував відтяжкою для маятника. Після інциденту у «Буковелі» вирішили закрити небезпечний атракціон.

Прессекретарка «Буковелю» Оксана Островська пояснила, що курорт надав підприємцю ділянку, тому фактично не несе відповідальність за роботу екстремального атракціону. Втім керівництво «Буковелю» вирішило тимчасово припити роботу роуп-джампінгу та перевірити всі розваги такого типу.

«Дуже прикро, що на території ТК «Буковель» стався неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Нразі представники сервісу повідомили, що трос, який обірвався, має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований. Поки чекаємо на експертизу», – заявила Оксана Островська.