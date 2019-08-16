ОСТАННІ НОВИНИ

Ранковий заряд енергії та сили: 3 найкорисніші сніданки на газовій варильній поверхні

Юлія Шпак

|

Що потрібно для того, щоб отримати ідеальний сніданок: ситний, багатий корисними мікроелементами та смачний? Якісна газова варильна поверхня, простий набір продуктів, які відповідають засадам здорового харчування, гарний настрій та трішки вільного часу.

 

Замовити якісні газові варильні поверхні Gorenje та інших брендів можна в MOYO. З будь-якою з них всього за 10-15 хвилин можна створити справжній шедевр, який на кілька годин дозволить забути про відчуття голоду. Головне – бажання зарядитися енергією та відчути справжній смак користі.

ТОП-3 найкрутіших сніданків для прихильників здорового харчування:

  • Брускетти з часником, авокадо та яйцем пашот. Щоб отримати «інстаграмний» сніданок, потрібно мати під рукою кілька шматочків гречаного хліба, 1 зубчик часнику, свіжий авокадо та 2 максимально свіжих курячих яйця. Рецепт простий: спершу слід підрум’янити хліб на сковороді без олії та натерти його часником, потім – зварити яйця пашот, нарізати тоненькими скибочками авокадо та надати страві привабливого вигляду.
  • Омлет зі шпинатом. Знадобиться для створення справжньої білкової «бомби» всього 50 грамів замороженого шпинату та кілька курячих яєць. Далі все просто: шпинат потрібно розморозити, яйця – ретельно збити з додаванням невеликої кількості солі, викласти всі інгредієнти на сковорідку та смажити під кришкою близько 7 хвилин.
  • Рисові млинці. Незвичайні млинці, приготовані з використанням рисового борошна, яке є джерелом природних білків і містить значну кількість вітамінів групи B, мають надзвичайно приємний смак і готуються лічені хвилини. Для тіста використовується молоко, рисове борошно, куряче яйце та невелика кількість вершкового масла. Цукор можна не додавати, адже в тандемі зі свіжими ягодами млинці матимуть достатньо солодкий смак.

Пам’ятайте, що починаючи кожен день з корисного сніданку, ви «ризикуєте» зміцнити здоров’я та максимально наблизитися до фігури своєї мрії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...