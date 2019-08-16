Ранковий заряд енергії та сили: 3 найкорисніші сніданки на газовій варильній поверхні

Що потрібно для того, щоб отримати ідеальний сніданок: ситний, багатий корисними мікроелементами та смачний? Якісна газова варильна поверхня, простий набір продуктів, які відповідають засадам здорового харчування, гарний настрій та трішки вільного часу.

Замовити якісні газові варильні поверхні Gorenje та інших брендів можна в MOYO. З будь-якою з них всього за 10-15 хвилин можна створити справжній шедевр, який на кілька годин дозволить забути про відчуття голоду. Головне – бажання зарядитися енергією та відчути справжній смак користі.

ТОП-3 найкрутіших сніданків для прихильників здорового харчування:

Брускетти з часником, авокадо та яйцем пашот. Щоб отримати «інстаграмний» сніданок, потрібно мати під рукою кілька шматочків гречаного хліба, 1 зубчик часнику, свіжий авокадо та 2 максимально свіжих курячих яйця. Рецепт простий: спершу слід підрум’янити хліб на сковороді без олії та натерти його часником, потім – зварити яйця пашот, нарізати тоненькими скибочками авокадо та надати страві привабливого вигляду.

Омлет зі шпинатом. Знадобиться для створення справжньої білкової «бомби» всього 50 грамів замороженого шпинату та кілька курячих яєць. Далі все просто: шпинат потрібно розморозити, яйця – ретельно збити з додаванням невеликої кількості солі, викласти всі інгредієнти на сковорідку та смажити під кришкою близько 7 хвилин.

Рисові млинці. Незвичайні млинці, приготовані з використанням рисового борошна, яке є джерелом природних білків і містить значну кількість вітамінів групи B, мають надзвичайно приємний смак і готуються лічені хвилини. Для тіста використовується молоко, рисове борошно, куряче яйце та невелика кількість вершкового масла. Цукор можна не додавати, адже в тандемі зі свіжими ягодами млинці матимуть достатньо солодкий смак.

Пам’ятайте, що починаючи кожен день з корисного сніданку, ви «ризикуєте» зміцнити здоров’я та максимально наблизитися до фігури своєї мрії.

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