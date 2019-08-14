Уряд змінив порядок виплати субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє РБК-Україна.
Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.
У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям.
До цього переліку входять 38 фінустанов:
- Укрексімбанк
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрсоцбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Кредобанк
- УкрСиббанк
- ідея Банк
- Креді Агріколь Банк
- Піреус Банк МКБ
- Альфа Банк
- ОТП Банк
- банк «Альянс»
- банк «Львів»
- Індустріалбанк
- МТБ Банк
- «Південний»
- Полтава-банк
- ПУМБ
- банк «Грант»
- Юнекс Банк
- Комерційний індустріальний банк
- Universal Bank
- Радабанк
- банк «Восток»
- Мотор-банк
- Акордбанк
- Крісталлбанк
- банк «Січ»
- «Кліринговий Дім»
- Метабанк
- МІБ
- Правекс-банк
- ТАСкомбанк
- Укрбудінвестбанк
- Акцент-банк
- Агропросперіс Банк
Соломія Головіна