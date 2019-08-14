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Уряд змінив порядок виплати субсидій

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє РБК-Україна.

 

Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.

У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям.

До цього переліку входять 38 фінустанов:

  • Укрексімбанк
  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрсоцбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Кредобанк
  • УкрСиббанк
  • ідея Банк
  • Креді Агріколь Банк
  • Піреус Банк МКБ
  • Альфа Банк
  • ОТП Банк
  • банк «Альянс»
  • банк «Львів»
  • Індустріалбанк
  • МТБ Банк
  • «Південний»
  • Полтава-банк
  • ПУМБ
  • банк «Грант»
  • Юнекс Банк
  • Комерційний індустріальний банк
  • Universal Bank
  • Радабанк
  • банк «Восток»
  • Мотор-банк
  • Акордбанк
  • Крісталлбанк
  • банк «Січ»
  • «Кліринговий Дім»
  • Метабанк
  • МІБ
  • Правекс-банк
  • ТАСкомбанк
  • Укрбудінвестбанк
  • Акцент-банк
  • Агропросперіс Банк

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