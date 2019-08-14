Уряд змінив порядок виплати субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.

У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям.

До цього переліку входять 38 фінустанов: