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На Богдана Хмельницького «Кіа Соренто» на «зебрі» збив 10-річного хлопчика

Вероніка Рой

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Вчора, 13 серпня, у Львові на вулиці Богдана Хмельницього на пішохідному переході автомобіль «Кіа Соренто» збив 10-річного хлопчика. Дитина потрапила до лікарні.

 

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Львівщини, на пішохода, десятирічного мешканця Дублян, скоїв наїзд автомобіль «Кіа Соренто». Внаслідок автопригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. На момент скоєння ДТП в «Кіа» були вісімнадцятирічний львів’янин та його матір. Поліцейські встановлюють обставини події, зокрема, хто саме перебував за кермом автомобіля, яким скоєно наїзд на дитину.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, автомобіль наїхав на дитину на пішохідному переході.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286  (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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