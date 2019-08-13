У парку «Знесіння» встановили дитячий та спортивний майданчики

У Львові, на території парку Знесіння, облаштували дитячий і спортивний майданчики вартістю 330 тис. грн. Проекти фінансували з міського бюджету. Про це повідомляє пресцентр Львівської міської ради.

Керівництво парку зазначає, що тепер мешканці вулиць Лісної, Довбуша, Липківського та просто туристи з дітьми можуть проводити час в одній з найбільших зелених зон міста.

На місці встановили дитячий ігровий комплекс та спортивні снаряди. Також працівники парку відремонтували лавочки та встановили нові смітники.

Фото: ЛМР