У ЛОДА запевняють, що Львівщина вже отримала понад 80% підручників для другого класу НУШ

Львівська область отримала 212 180 примірників підручників для 2-го класу Нової української школи, що становить 82% від усіх необхідних книжок. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, передає пресслужба ЛОДА.

«Для 2019/2020 навчального року Львівщина робила замовлення на підручники для 2,5,6,10 та 11 класів. Під час першого надходження ми отримали всі підручники для 2 класу, а також частково і для інших класів. Очікуємо, що до кінця серпня школи області будуть мати усі необхідні підручники», – зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Також, станом на 12 серпня, у Львівську область надійшло 100% підручників для 5 класу (18 625 планове надходження; 18 625 – надійшло).

Окрім того, планове надходження для 6 класу 79 525 підручників, з яких уже надійшло 27 003 примірників, що становить 34%. 10-11 клас забезпечений підручниками на 38%. Відтак, 440 849 – планове надходження, надійшло – 166 876 примірників.

Фото: ЛОДА