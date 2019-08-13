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Школи Львівщини шукають понад 70 працівників. Перелік вакансій

Вероніка Рой

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У школах Львівщини готуються до старту навчального року. Відтак заклади освіти області пропонують понад 70 вакансій. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

 

У переліку є інструктори з фізкультури, музичні керівники, вчителі трудового навчання, психологи, логопеди та вихователі. Окрім педагогів школи потребують медичних працівників, кухарів, двірників тощо.

«Періодично ми моніторимо інформацію та аналізуємо її. Таким чином, ми розуміємо, що ситуація у потребі педпрацівників змінюється кожного місяця. Є вакансії, які закриваються впродовж одного тижня, а є такі, які потребують більшого часу для того, щоб знайти кваліфікованого педагога. Зараз ми працюємо над тим, щоб до 1 вересня всі вакансії були заповнені», – зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Станом на 11 серпня 2019 року в закладах освіти Львівщини актуальні такі вакансії:

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Додамо, що згідно з законодавством про освіту, педагогічних  працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

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