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Найбільший автобусний лоукостер Європи відкриє рейси до Вроцлава і Праги, які курсуватимуть через Львів

Вероніка Рой

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Найбільший автобусний перевізник Європи — FlixBus повідомив про початок співпраці в Україні з компанією Gunsel. Оголошено про початок виконання спільних перевезень з 19 серпня за трьома маршрутами. Зокрема, два рейси до Вроцлава і Праги курсуватимуть через Львів. Про це пише ЦТС.

 

FlixBus відкриває такі рейси:

  • Київ-Варшава (через Люблін) — автобус курсуватиме щодня;
  • Київ-Вроцлав (через Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце) — три рази в тиждень;
  • Київ-Прага (через Житомир, Рівне, Львів, Градец Кралове) — три рази в тиждень.

«Ми хочемо поєднати три столиці – Київ, Прагу, Варшаву. Ми також намагаємося приєднати Львів і Житомир до наших міжнародних хабів. Тоді пасажир, який їде з України тільки з однією пересадкою, зможе доїхати до величезної кількості міст Європи», – заявив генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман.

Гендиректор Gunsel Group Зеки Кочак уточнив, що в кожному автобусі буде 15 маркованих сидінь для пасажирів FlixВus. З нагоди запуску нових маршрутів FlixBus оголосив про те, що до 12:00 15 серпня на спільні рейси з Gunsel квитки можна купити за ціною від 5 євро.

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