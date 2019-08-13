Найбільший автобусний лоукостер Європи відкриє рейси до Вроцлава і Праги, які курсуватимуть через Львів

Найбільший автобусний перевізник Європи — FlixBus повідомив про початок співпраці в Україні з компанією Gunsel. Оголошено про початок виконання спільних перевезень з 19 серпня за трьома маршрутами. Зокрема, два рейси до Вроцлава і Праги курсуватимуть через Львів. Про це пише ЦТС.

FlixBus відкриває такі рейси:

Київ-Варшава (через Люблін) — автобус курсуватиме щодня;

Київ-Вроцлав (через Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце) — три рази в тиждень;

Київ-Прага (через Житомир, Рівне, Львів, Градец Кралове) — три рази в тиждень.

«Ми хочемо поєднати три столиці – Київ, Прагу, Варшаву. Ми також намагаємося приєднати Львів і Житомир до наших міжнародних хабів. Тоді пасажир, який їде з України тільки з однією пересадкою, зможе доїхати до величезної кількості міст Європи», – заявив генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман.

Гендиректор Gunsel Group Зеки Кочак уточнив, що в кожному автобусі буде 15 маркованих сидінь для пасажирів FlixВus. З нагоди запуску нових маршрутів FlixBus оголосив про те, що до 12:00 15 серпня на спільні рейси з Gunsel квитки можна купити за ціною від 5 євро.