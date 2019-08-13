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Чому буває зле після кавунів та як їх споживати: пояснює Уляна Супрун

Вероніка Рой

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В.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як правильно споживати кавун та чому інколи від нього буває погано. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 

За її словами, м’якоть кавуна на 92-95% складається з води. Решта — незначна кількість клітковини, вітамін С, червоні пігменти каротиноїди та лікопен, амінокислоти аргінін і цитрулін.

«В кавунах присутні, хоча в невеликій кількості, всі 19 вітамінів та 11 мінералів. В них міститься порядка 4-6% цукрів: глюкози, фруктози і цукрози. Калорійність становить близько 30 калорій на 100 грамів, хоча буває і більше. Це наче і небагато, але і їдять кавун великими порціями», – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.

Також вона зазначила, що загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні

«Нудота, діарея, біль в животі супроводжують кишкові інфекції, зокрема, сальмонельоз та лістеріоз. Ці  інфекції живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса. Якщо їх різати і куштувати перед купівлею, чи їсти вдома немитими, то бактерії з поверхні потраплять у м’якоть і згодом в кишківник. Достатньо навіть купити пів кавуна в супермаркеті, щоб в розріз потрапили бактерії. Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні. А ще хорошого має бути в міру. Понад 30 мг лікопену (корисного антиоксиданту), який міститься в кавуні, в деяких людей можуть викликати діарею і нудоту», – пояснила очільниця МОЗу.

З її слів, дюди з гіперкаліємією, надлишком калію в крові, мають не переїдати кавунів. В кавуні міститься калій, який здоровій людині буде на користь, а тим, хто не може регулювати рівень калію в крові, зашкодить і викличе аритмію чи спазми м’язів.

«Цукрів в кавуні відносно мало, але літр кавунової м’якоті — це уже 60 грамів цукру. Тож звична щедра порція кавуна має значне глікемічне навантаження. Найкраще — це знати міру та суміщати кавуни із іншою рослинною їжею, багатою на клітковину. Це зробить підйом глюкози в крові не таким різким», – наголошує Уляна Супрун.

Щодо насіння, яке містить у кавуні, то за словами в.о. міністра охорони здоров’я, воно багате на білок, жири, мінерали цинк, магній, кальцій, фосфор, калій, мідь, амінокислоти аргінін та фітостероли (біологічно-активні сполуки). Нутрієнти цього насіння корисні в разі діабету, серцево-судинних хвороб та зниженні чоловічої фертильності, хоча ці дані поки не підтверджені клінічними дослідженнями (лише лабораторними).

«Але є трохи зради: кавунове насіння містить так звані антинутрієнти: фітин, танніни, оксалову кислоту та інгібітори трипсину (ферменту, що розщеплює білки). Тому сире насіння їсти не варто. Найкраще знижують вміст антинутрієнтів сушка в духовці чи смаження.  Олію з кавунового насіння використовують в низці країн, а перемелене насіння покращує якість тіста», – додала вона.

Також Уляна Супрун дає декілька порад, як можна споживати кавун:

  • Заморожувати кавуновий сік. Він має такі само властивості, як і свіжий кавун. Для цього дістаньте з кавуна м’якоть і перемеліть блендером, процідить насіння через крупний друшляк, і розлийте по пляшках чи пакетах для заморозки. Це і збереже клітковину, і легко дістане насіння. Такий кавун легко і компактно зберігати в холодильнику чи брати на тренування.
  • Пастеризувати сік. Прогріти до 78 градусів і вимкнути. Це збільшує біодоступність лікопену і подовжує термін зберігання соку. Але при цьому сік змінює колір та консистенцію.
  • Їсти з чимось жировмісним (сиром, горіхами). Оскільки лікопен та каротиноїди — жиророзчинні пігменти. Спробуйте приготувати салат із кавуна, сира фети, м’яти та оливкової олії. Або варіацію ліванської страви табуле із кускусу, кавуна, цибулі та бринзи.
  • Робити желе з пюре кавуна. Нагадаємо, що желатин — це хороше джерело амінокислот, що входять до складу колагену.
  • Насіння не викидайте, а висушуйте в духовці і зберігайте на довгі зимові вечори, коли так хочеться щось погризти, чи згодовуйте міським птахам.
  • Є ще рецепти варення зі шкірки кавуна. Його роблять з білої, а не зеленої частини. Але вони передбачають використання значної кількості цукру. Шкірки кавуна без зеленої частини можна також маринувати, а потім підсмажувати.

Про те, як вибрати стиглий та смачний кавун, читайте за посиланням.

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