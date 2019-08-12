Завтра мешканці 52 вулиць у Залізничному районі сидітимуть без води

Завтра, 13 серпня, з 08:00 год. до 24:00 год. через заміну аварійної ділянки водогону по вул. Болбочана буде припинено водопостачання на 52 вулицях Залізничного району. Про це у Facebook інформує «Гаряча лінія міста Львова».
Так, без водопостачання будуть вулиці:
- Широка,9а – 85,
- Гніздовського,
- Низинна,
- Сластіона,
- Вигоди,
- Доробок,
- Ангарна,
- Планерна,
- Орельська,
- Олешківська,
- Дідушка,
- Невелика,
- Кондратюка,
- Самарська,
- Рудненська,
- Сяйво,
- Кузневича,
- Городоцька, 166 – 300; 241 – 367,
- Виговського, 4 – 30; 1 – 17,
- Кричевського,
- Дрогобицька,
- Дубнівська,
- Підгаєцька,
- Дальня,
- Полтави,
- Корсунська,
- Лютнева,
- Бакинська,
- Флінти,
- Агабек Заде,
- Величка,
- Малицької,
- Журавлина,
- Дозвільна,
- Сигнівка,
- Ряшівська,
- Патона,
- Гіацинтова,
- Тюльпанова,
- Трещаківського,
- Каховська,
- Степова,
- Курмановича,
- Д.Апостола,
- Сполучна,
- Болбочана,
- Тернова,
- П’ясецького,
- Конюшинна,
- Збиральна,
- Станційна,
- Зимноводівська
Стабільне водопостачання слід очікувати з 06:00 год. 14 серпня.
Вероніка Рой