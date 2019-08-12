Завтра мешканці 52 вулиць у Залізничному районі сидітимуть без води

Завтра, 13 серпня, з 08:00 год. до 24:00 год. через заміну аварійної ділянки водогону по вул. Болбочана буде припинено водопостачання на 52 вулицях Залізничного району. Про це у Facebook інформує «Гаряча лінія міста Львова».

Так, без водопостачання будуть вулиці:

Широка,9а – 85,

Гніздовського,

Низинна,

Сластіона,

Вигоди,

Доробок,

Ангарна,

Планерна,

Орельська,

Олешківська,

Дідушка,

Невелика,

Кондратюка,

Самарська,

Рудненська,

Сяйво,

Кузневича,

Городоцька, 166 – 300; 241 – 367,

Виговського, 4 – 30; 1 – 17,

Кричевського,

Дрогобицька,

Дубнівська,

Підгаєцька,

Дальня,

Полтави,

Корсунська,

Лютнева,

Бакинська,

Флінти,

Агабек Заде,

Величка,

Малицької,

Журавлина,

Дозвільна,

Сигнівка,

Ряшівська,

Патона,

Гіацинтова,

Тюльпанова,

Трещаківського,

Каховська,

Степова,

Курмановича,

Д.Апостола,

Сполучна,

Болбочана,

Тернова,

П’ясецького,

Конюшинна,

Збиральна,

Станційна,

Зимноводівська

Стабільне водопостачання слід очікувати з 06:00 год. 14 серпня.