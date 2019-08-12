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Завтра мешканці 52 вулиць у Залізничному районі сидітимуть без води

Вероніка Рой

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Завтра, 13 серпня, з 08:00 год. до 24:00 год. через заміну аварійної ділянки водогону по вул. Болбочана буде припинено водопостачання на 52 вулицях Залізничного району. Про це у Facebook інформує «Гаряча лінія міста Львова».

 

Так, без водопостачання будуть вулиці:

  • Широка,9а – 85,
  • Гніздовського,
  • Низинна,
  • Сластіона,
  • Вигоди,
  • Доробок,
  • Ангарна,
  • Планерна,
  • Орельська,
  • Олешківська,
  • Дідушка,
  • Невелика,
  • Кондратюка,
  • Самарська,
  • Рудненська,
  • Сяйво,
  • Кузневича,
  • Городоцька, 166 – 300; 241 – 367,
  • Виговського, 4 – 30; 1 – 17,
  • Кричевського,
  • Дрогобицька,
  • Дубнівська,
  • Підгаєцька,
  • Дальня,
  • Полтави,
  • Корсунська,
  • Лютнева,
  • Бакинська,
  • Флінти,
  • Агабек Заде,
  • Величка,
  • Малицької,
  • Журавлина,
  • Дозвільна,
  • Сигнівка,
  • Ряшівська,
  • Патона,
  • Гіацинтова,
  • Тюльпанова,
  • Трещаківського,
  • Каховська,
  • Степова,
  • Курмановича,
  • Д.Апостола,
  • Сполучна,
  • Болбочана,
  • Тернова,
  • П’ясецького,
  • Конюшинна,
  • Збиральна,
  • Станційна,
  • Зимноводівська

Стабільне водопостачання слід очікувати з 06:00 год. 14 серпня.

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