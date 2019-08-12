«Завдяки тобі»: Соколова і Щур пояснили, чому і як треба дякувати військовим

В рамках національної кампанії подяки ветеранам «Завдяки тобі» телеведучі Майкл Щур, Яніна Соколова та ветеран і письменник Максим Музика записали відеозвернення, в якому розповіли, чому потрібно дякувати і підтримувати військових.

«Насправді відрізнити людину за одягом ─ чи ветеран це, чи не ветеран ─ неможливо. Багато ветеранів впринципі принципово не носять камуфляж у мирному життя. А ті хлопці, які повертаються зі Сходу, їх можна побачити на вокзалі, хтось з них у формі, хтось з них без форми, але теж можна побачити військові рюкзаки. І для них дійсно важливо відчувати вдячність, коли вони повертаються до мирного життя», – зазначив у відеозверненні ветеран Максим Музика.

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Своєю чергою, телеведуча Яніна Соколова наголосила, що важливо дякувати військовим заради того, щоб в українців було розуміння цінностей.

«Мені здається, за останні п’ять років дехто з нас зрозумів, що таке справжня цінність. Але для тих, хто ще не зрозумів, важливо продемонструвати, кому передусім ми маємо дякувати кожного дня, прокидаючись і засинаючи. Тому дякувати – це вкрай важливо», – сказала вона.

Також українців закликають використовувати жест вдячності до ветеранів, приклавши руку до серця.