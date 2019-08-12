В Україні другий місяць поспіль падають ціни

Споживчі ціни в Україні в липні 2019 року знизилися на 0,6% в порівнянні з червнем. Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передає Економічна правда.

У річному вимірі інфляція становила 9,1%. З початку року зростання споживчих цін становило 3%. У червні 2019 року також була зафіксована дефляція — 0,5%. Базова дефляція в липні в порівнянні з червнем 2019 року становила 0,1%. У червні показник базової інфляції дорівнював 0%.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

Найбільше подешевшали овочі – на 13,6%. На 0,3-0,1% знизилися ціни на молоко, продукти переробки зернових, сметану, олію, сири, масло.

У той же час на 15,2% подорожчали яйця, на 2,9-0,7% – цукор, фрукти, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, в т. ч. на тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,5%.

Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 10,4%.

Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 0,8%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 0,5%, каналізацію – на 0,4%.

Ціни на транспорт в цілому знизились на 1,1% в основному через здешевлення пального та мастил на 3,2% і автомобілів на 1,1%.