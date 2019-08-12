У Львові перед матчем «Карпат» включили російський хіт «Moscow Never Sleeps»

Вчора, 11 серпня, у Львові на стадіоні «Україна» перед матчем «Карпат» та «Маріуполя», який відбувався в рамках третього туру УПЛ, невідомі включили пісню російських виконавців Timati и DJ Smash – «Moscow Never Sleeps». Про це інформує видання Tribuna.

«Вечір неділі, стадіон «Україна», Львів. Місцеві «Карпати» ось-ось зіграють з «Маріуполем» в рамках третього туру УПЛ. І ось раптово на стадіоні починає грати трек російських виконавців Timati і DJ Smash – «Moscow Never Sleeps», – йдеться у повідомленні видання.

На цей інцидент вже відреагував виконавчий директор ФК «Карпат» Ростислав Ящишин.

«Насамперед, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не має пройти безнаказно», – йдеться у повідомленні.

Відео: Tribuna