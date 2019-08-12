Щоб зберегти планету, в ООН рекомендують відмовитися від м'яса

Людство для виживання має змінити підходи до сільського господарства і відмовитися від м’яса. Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC). У підготовці доповіді брали участь 107 науковців з понад 50 країн, причому більше половини з них – фахівці з країн, що розвиваються, які більше за інших страждають від зміни клімату. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Центр новин ООН.

Експерти наголошують, що деградація земель і зміна клімату – це взаємопов’язані явища. Раціональне використання земельних ресурсів допоможе скоротити викиди парникових газів, які викликають глобальне потепління. Уповільнення глобального потепління, в свою чергу, врятує грунтовий покрив Землі від ерозії, а людство – від голоду.

Згідно з доповіддю, зростання сільськогосподарського виробництва, зокрема надмірне захоплення біоенергетикою, не повинно призводити до виснаження земельних ресурсів і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Безумовно, грунт потрібен для того, щоб прогодувати населення світу, зокрема забезпечувати біомасу для поновлюваних джерел енергії, але з кожним роком, у міру деградації, земля стає менш родючою. До того ж значно знижується здатність грунту поглинати вуглець. Це прискорює зміну клімату, а стрімке глобальне потепління призводить до подальшої деградації земельних ресурсів.

Автори доповіді наголошують, що людина чинить негативний вплив на 70% покриву землі, не враховуючи льодовики.

На сьогодні вже третина усього грунтового покриву Землі постраждала від ерозії, герметизації і засолення, вимивання органічних речовин, підкислення, забруднення, ущільнення грунтів та інших негативних процесів. У наступні 25 років деградація земель може призвести до скорочення світового виробництва продовольства щонайменше на 12%, що загрожує підвищенням світових цін на продукти харчування і збоями в ланцюгу поставок.

«Раціональне управління земельними ресурсами допоможе сповільнити і в деяких випадках повернути назад такі несприятливі процеси», – вважає один із авторів доповіді Кіото Танабе.

На територіях, які перетворюються на пустелі, проживає 500 млн осіб, і найбільше страждають жителі Азії, Сахеля, Близького Сходу і Арабського півострова, зазначають експерти. У глобальному масштабі недоїдають 820 млн осіб. Але вихід є: раціональне землекористування сприятиме також вирішенню проблеми зміни клімату.

«Адже на сільське і лісове господарство та інші види землекористування припадає 23% усіх викидів парникових газів. Водночас природні процеси на землі поглинають майже третину викидів вуглекислого газу, який є результатом використання викопного палива і промислової діяльності», – заявив співголова однієї з робочих груп, які брали участь в підготовці доповіді, Джим Скія.

На думку експертів, важливу роль у боротьбі зі зміною клімату може відіграти скорочення продовольчих втрат і перехід на збалансовану дієту, до якої входять продукти рослинного походження, наприклад, зерно, бобові, фрукти та овочі, а також продукти тварин, які виробляють невеликі емісії парникових газів. Автори доповіді пропонують переходити на рослинну їжу та відмовитися від м’яса. Це призведе до зниження викидів метану, який виробляє велика рогата худоба.

У 2015 році держави ухвалили Паризьку хартію, в якій пообіцяли утримати глобальне потепління в межах 2 градусів Цельсія, а за можливістю – на рівні 1,5 градуса Цельсія порівняно з показниками доіндустріальної епохи.

Нова доповідь буде обговорюватися в ході майбутніх переговорів щодо клімату та захисту навколишнього середовища в Нью-Делі (Індія) у вересні та в Сантьяго (Чилі) у грудні.

Варто зауважити, що Міжурядова група експертів зі зміни клімату була заснована в 1988 році Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) і Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).