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Пюре з фіолетової та червоної картоплі? В Україні почали вирощувати кольорову картоплю

Соломія Головіна

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В Україні з’явився новий тренд в картоплярстві – кольорова картопля. Вирощування картоплі в Україні в останні десятиліття набуває все більш наукового і селекційного характеру. І з’являються відмінні районовані сорти, які, до того ж, і дуже оригінальні зовні.  Про це розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига, повідомляє DT.ua.

 

«(В Україні, – ред.) з’явився новий тренд в картоплярстві – це сорти з кольоровим забарвленням м’якуші бульб: Солоха (фіолетового кольору) та Хортиця (червоний колір). Окрім незвичайного забарвлення, вони мають підвищений вміст антиоксидантів», – сказав Фурдига.

Також, за його словами, у вітчизняній селекції з’явилися такі сорти як Мирослава, Княгиня, Фотинія, які показують високі показники продуктивності попри несприятливі погодні умови.

«Окрім того, в Україні розвивається напрямок переробки, дуже багато сортів на сьогодні вирощують для чипсів, картоплі фрі та на крохмаль», – розповів Фурдига.

Прийшов в Україну кольорову картоплю з Білорусі, де його вивели ще сім років тому, і з того часу популярність його зростає. А потім з’явилися і власні, українські сорти. Але Білорусь була першою.

У Білорусі вивели новий сорт картоплі з фіолетовою, синьою і червоною м’якоттю. Спробувати її жителі країни зможуть вже через один-два роки.

Кольоровий коренеплід вивели ще років 7-8 тому. Щоб вирощувати його в країні масштабно, буде потрібно пара років на проведення випробувань.

Поки незрозуміло, як домашні господині поставляться до нового зовнішнього вигляду картоплі у вже готових стравах. У салатах кольорова картопля виглядає гармонійно.

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