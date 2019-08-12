Низка вулиць у Львові та Винниках сьогодні буде без світла

Сьогодні, 12 серпня, низка вулиць у Львові та Винниках залишаться без світла через проведення ремонтних робіт. Про це у Facebook інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці: Левицького 1-18, Кльоновича, Гулак Артемовського, Франка 11-21, Г.Майдану 2-12, 3-17, Тимошенків 2, 2б, Глінки.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці у місті Винники: Симоненка, Кияка, Вузька, Гриничевої, Бандери, Кияка, Стуса, Підлісецького.