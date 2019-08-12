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Близько сотні метеорів за годину. Нині вночі українців чекає один з найкрасивіших зорепадів року

Соломія Головіна

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Один з найкрасивіших зорепадів року, метеорний потік Персеїди досягне свого піку в ніч з 12 на 13 серпня. Побачити його можна буде і на території України. Про це повідомляє DT.ua.

 

За даними Space.com, на піку можна буде спостерігати приблизно 100 метеорів на годину. Спостерігати за метеорним потоком найкраще після 22:00, а найбільшої густоти він досягне після півночі. Разом з тим, у цьому році в ніч піку зорепаду очікується яскравий Місяць, світло якого буде заважати спостереженням у повному обсязі.

Частинки метеорного потоку породжує комета Свіфта – Таттла. Рухаючись по сильно витягнутій орбіті, вона робить один оберт навколо Сонця за 133 роки. При зближенні із зіркою її ядро частково випаровується, і гази забирають з собою піщинки і камінчики – з них позаду комети утворюється шлейф.

Ширина метеорного потоку складає близько 40 мільйонів кілометрів, Земля проходить крізь нього близько місяця, але його пік припадає на 12-13 серпня. Найбільш щільна частина метеорного потоку становить 1,3 мільйона кілометрів, наша планета перетинає її приблизно за 12 годин.

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