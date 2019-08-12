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13-річний українець став наймолодшим в історії чемпіоном Європи у стрибках у воду

Вероніка Рой

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Українець Олексій Середа здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який проходить у Києві. 13-річний спортсмен став наймолодшим чемпіоном Європи в історії. Про це у Facebook повідомляє Національний олімпійський комітет.

 

«Олексій Середа поставив золоту крапку у виступах збірної України на домашньому чемпіонаті Європи. 13-річний спортсмен переміг в індивідуалі на вишці і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду, перевершивши рекорд британця Тома Дейлі», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ірини Калити

Відео: НОК

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