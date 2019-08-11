В Україні запустять «єМалятко»

В Україні наступного року запровадять проєкт електронних державних послуг при народженні дитини «єМалятко». Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що новий проєкт надасть можливість отримати 10 державних послуг, пов’язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою, поданою одразу в пологовому будинку.

Йдеться, зокрема, про такі послуги:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання народженої дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

визначення належності дитини до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Завдяки «єМалятко» батьки зможуть взагалі не відвідувати жодну з держустанов для реєстрації дитини, а кількість необхідних документів скоротиться з 37 до одного.

Проєкт планують запустити з 1 січня 2020 року.