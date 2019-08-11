Доба на Донбасі: загинув нацгвардієць, ще одного бійця поранено

У суботу, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил:

двічі поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – із застосуванням підствольного гранатомету.

Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Також в наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.