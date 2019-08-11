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Де живуть найбагатші сім’ї світу?

Анастасія Мельник

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Видання Bloomberg опублікувало свій щорічний рейтинг 25 найбагатших сімей світу, передає Радіо Свобода.

 

На першій сходинці, як і рік тому, опинилася родина Уолтонів — власники 50% акцій мережі супермаркетів Walmart. Їхні статки зросли на 39 мільярдів за рік й сягнули 190,5 мільярда доларів. Так, протягом останніх 12 місяців доходи Уолтонів зростали на 70 тисяч доларів за хвилину, на 4 мільйони на годину і на 100 мільйонів на день.

Друге місце у рейтингу найзаможніших сімей світу посіли спадкоємці засновника кондитерської компанії Mars Френка Марса. За за рік вони заробили 37 мільярдів доларів, збільшивши обсяг своїх заощаджень до 126,5 мільярда доларів.

На третій сходинці рейтингу опинилися сини засновника Koch Industries Фреда Коха, творця нового методу виробництва бензину. Він заснував свій бізнес у сфері хімічної та нафтової промисловості у 1940 році, а на сьогодні сини розширили його у 2600 разів у порівнянні з початковими показниками. За останній рік статки братів Чарльза і Девіда Кохів збільшилося на 25 мільярдів і склали 125 мільярдів доларів. Сучасна Koch Industries займається дуже широким спектром напрямків діяльності: від виробництва полімерів до екологічних програм і скотарства.

Четверту позицію у рейтингу посіли представники правлячої династії Саудівської Аравії Аль-Саудів. Статки цієї сім’ї оцінюють у 100 мільярдів доларів.

П’ятою серед найбагатших родин стали власники парфумерного дому Chanel брати Ален і Жерар Вертхаймери, статки яких становить 57,6 мільярда доларів.

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