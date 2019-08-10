Центром Амстердама пронісся Торнадо

У п’ятницю, 9 серпня, в Амстердамі спостерігався сильний вихор в Остердок – центральному районі міста, який знаходиться між Центральним вокзалом і науковим музеєм NEMO, передає УНН.

Відео з зображенням природного явища поділилися багато користувачів соціальних мереж. Швидкість вітру, ймовірно, сягала не вище 100 кілометрів на годину, пишуть місцеві ЗМІ.

INTEMPÉRIES : Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d'#Amsterdam.pic.twitter.com/eE9C6NahfZ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 9, 2019

За даними рятувальних служб, від жителів міста надійшло кілька повідомлень про збитки, у тому числі про пошкодження човна, знесення черепиці та повалені дерева.