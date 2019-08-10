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Центром Амстердама пронісся Торнадо

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 9 серпня, в Амстердамі спостерігався сильний вихор в Остердок – центральному районі міста, який знаходиться між Центральним вокзалом і науковим музеєм NEMO, передає УНН.

 

Відео з зображенням природного явища поділилися багато користувачів соціальних мереж. Швидкість вітру, ймовірно, сягала не вище 100 кілометрів на годину, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними рятувальних служб, від жителів міста надійшло кілька повідомлень про збитки, у тому числі про пошкодження човна, знесення черепиці та повалені дерева.

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