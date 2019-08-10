Сьогодні – п’ята річниця Іловайської операції

П’ять років тому – 10 серпня 2014 року розпочалася Іловайська операція, коли українські військові та добровольці спробували штурмувати місто Іловайськ на Донбасі, передає УНН.

Метою військової операції було знищення укріпрайонів і блокпостів бойовиків, встановлення повного контролю над важливим стратегічним плацдармом. Бої за Іловайськ тривали майже місяць.

Пізніше, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

Іловайська трагедія досі вважається одним з найкривавіших протистоянь російсько-української війни. За офіційними даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.