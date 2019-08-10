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«Душили, роздягали та били струмом». Звільнений політв'язень розповів про тортури в ув'язненні

Анастасія Мельник

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Звільнений з кримської колонії український політв’язень Олександр Стешенко заявив, що зізнався у скоєнні злочину та обмовив невідомих йому людей під тортурами. Про це йдеться в інтерв’ю Крим.Реалії.

 

Олександр Сешенко наголосив, що відео зізнання було записане після нестерпних катувань.

«Те, що я говорив там ‒ це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого треба назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли…»,  ‒ розповів чоловік.

Олександр Стешенко пригадав, що у ФСБ провів три місяці, з 24 квітня до 26 липня (2018 року – ред.).

«Я не знаю, де був, у якомусь підвалі, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою у 24 кілограми. Найважче було ‒ витримувати тортури, поки не записали відео, мучили кожен день», ‒ зазначив Олександр Стешенко.

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