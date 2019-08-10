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Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили «хлібне перемир’я»

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 9 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї;
  • поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:

  • неподалік Золотого-4 – з великокаліберного кулемета;
  • поблизу Оріхового – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

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