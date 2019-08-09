Україна вийшла з п'ятірки найбільших торговельних партнерів Росії

За останні 5 років обсяги двосторонньої торгівлі Росії з Україною суттєво впали, через що Україна вийшла з топ-5 найбільших торговельних партнерів РФ. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на російську митну статистику, передає Громадське.

У виданні зазначають, що у 2014 році торгівельний оборот Росії з Україною скоротився втричі — з 18,5 мільярда доларів до 6,9 мільярда доларів. При цьому Україна перестала бути одним з найбільших торговельних партнерів РФ, а її місце посів Казахстан.

Зазначається, що за останні 5 років Росія суттєво скоротила обсяги торгівлі на 20%. Однією з ключових причин цього є падіння світових цін на нафту, яке завдає російській економіці щороку втричі більше шкоди, ніж санкції Заходу.