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Україна вийшла з п'ятірки найбільших торговельних партнерів Росії

Вероніка Рой

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За останні 5 років обсяги двосторонньої торгівлі Росії з Україною суттєво впали, через що Україна вийшла з топ-5 найбільших торговельних партнерів РФ. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на російську митну статистику, передає Громадське.

 

У виданні зазначають, що у 2014 році торгівельний оборот Росії з Україною скоротився втричі — з 18,5 мільярда доларів до 6,9 мільярда доларів. При цьому Україна перестала бути одним з найбільших торговельних партнерів РФ, а її місце посів Казахстан.

Зазначається, що за останні 5 років Росія суттєво скоротила обсяги торгівлі на 20%. Однією з ключових причин цього є падіння світових цін на нафту, яке завдає російській економіці щороку втричі більше шкоди, ніж санкції Заходу.

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