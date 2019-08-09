У МЗС назвали країни-лідери в оформленні еВізи в Україну

З початку року найбільше українських електронних віз оформили громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії. Про це у у Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

«Пишаємося в МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо понад рік, але цифри красномовно свідчать про його ефективність», – написав Андрій Заяць

За інформацією, яку оприлюднив Андрій Заяць, у 2019 році відомство централізовано оформило понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.

Також згідно з таблицею найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС еВіза стали громадяни Китаю (12 тисяч 125), Австралії (2 тисячі 368) та Саудівської Аравії (1 тисяча 787).

Крім того, зазначається, що найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 тисяч 839), ділових поїздок (2 тисячі 355) та приватних подорожей (618).

До слова, наймолодшому апліканту на еВізу було 2 місяці, а найстаршому – 96 років.