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Скільки українці матимуть вихідних у 2020 році?

Вероніка Рой

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Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році. Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців. Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року, передає УНІАН.

 

Робота не проводитиметься в такі святкові дні:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 28 червня – День Конституції;
  • 24 серпня – День Незалежності;
  • 14 жовтня – День захисника;
  • один день (неділя) – Пасха (Великдень);
  • один день (неділя) – Трійця.

Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:

  • в неділю 8 березня – на понеділок 9 березня;
  • у неділю 19 квітня – на понеділок 20 квітня;
  • у суботу 9 травня – на понеділок 11 травня;
  • в неділю 7 червня – на понеділок 8 червня;

у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня.

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