Скільки українці матимуть вихідних у 2020 році?

Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році. Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців. Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року, передає УНІАН.

Робота не проводитиметься в такі святкові дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

28 червня – День Конституції;

24 серпня – День Незалежності;

14 жовтня – День захисника;

один день (неділя) – Пасха (Великдень);

один день (неділя) – Трійця.

Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:

в неділю 8 березня – на понеділок 9 березня;

у неділю 19 квітня – на понеділок 20 квітня;

у суботу 9 травня – на понеділок 11 травня;

в неділю 7 червня – на понеділок 8 червня;

у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня.