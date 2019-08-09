Скільки українці матимуть вихідних у 2020 році?

Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році. Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців. Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року, передає УНІАН.
Робота не проводитиметься в такі святкові дні:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 28 червня – День Конституції;
- 24 серпня – День Незалежності;
- 14 жовтня – День захисника;
- один день (неділя) – Пасха (Великдень);
- один день (неділя) – Трійця.
Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:
- в неділю 8 березня – на понеділок 9 березня;
- у неділю 19 квітня – на понеділок 20 квітня;
- у суботу 9 травня – на понеділок 11 травня;
- в неділю 7 червня – на понеділок 8 червня;
у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня.
Вероніка Рой