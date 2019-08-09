Пасажири потягу Укрзалізниці виклали в мережу відео потопу у вагоні

Пасажири потягу ПАТ «Укрзалізниці» Миколаїв – Москва виклали у мережу відео, на якому видно, як в одному із вагонів трапився потоп. Відповідне відео опубліковане на сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

«Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. У день поїздки на вулиці йшов дуже сильний дощ. Заходимо ми в вагони, не очікуючи біди, а там ось це …… Вода зі стелі ллється як з відра і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця, де ми повинні були їхати», – написав пасажир поїзду.

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Відео: dtp.kiev.ua