Експерти розповіли, до чого може привести часте вживання солі

Експерти з’ясували, що часте вживання солі негативно впливає на здоров’я людини. Відомо, що вона може стати причиною появи зайвої ваги. Про це пише Ukrhealth.

Без солі складно уявити приготування смачних страв, однак, ця приправа у великих кількостях може бути вкрай шкідлива для організму, так як вона ускладнює виведення рідини з тіла, відзначають експерти. Таким чином харчова добавка стає однією з причин виникнення зайвої ваги.

Дослідники з Німеччини, Бельгії та США проводили безліч експериментів для встановлення зв’язку між вживанням солі і виникненням артеріальної гіпертонії. Як з’ясувалося, часте додавання приправи в їжу впливає на розвиток даного захворювання. Крім того, сіль знищує корисні мікроорганізми, необхідні для балансу мікрофлори.