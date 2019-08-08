Віртуоз Святослав Кондратів підкорив норвезький Язик троля

Проект #СвітОчимаСкрипаля Святослава Кондратіва не перестає вражати своїх шанувальників новими захоплюючими відео та чудовою музикою. Цього разу український скрипаль першим у світі зняв музичне відео на вершині Trolltunga (Язик троля). Так називають скелю незвичайної форми, яка височіє на захмарній висоті над мальовничим озером Рінгедалсватн в Норвегії.

Язик Троля – місце, де мріють побувати туристи зі всього світу, випробувати свої сили та отримати насолоду від захоплюючих краєвидів.

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Прем’єрою нового треку «Вікінг» та відео до нього, яке 7 серпня з’явилось на офіційній сторінці та YouTube каналі, Святослава Кондратів оголошує Всеукраїнський #турВіКінг.

Як відомо, авторському проекту #СвітОчимаСкрипаля музиканта лише 2 роки, але за цей короткий термін Маестро разом зі своєю командою відіграв понад 100 концертів на провідних концертних майданчиках України, написав більше 50 композицій для скрипки та записав два десятки музичних відео до них у різноманітних куточках світу та України.

«Про подорож до Язика троля я мріяв давно. Але до останнього не вірилось, що у нас вийде відзняти матеріал для кліпу. Викликів було дуже багато, і перший – це погода! Норвегія «славиться» своїм суворим кліматом, де навіть влітку в горах часто йде сніг, а сонячні дні можна полічити на пальцях однієї руки. По дорозі до Язика троля (хоча насправді дороги ніякої немає – авт.) йшов постійний дощ і пориви вітру були такі, що ми ледь утримувались на ногах. І чим далі йшли, тим було складніше, адже ми весь час піднімались вгору. 20 км пішки по горах під дощем та шквальним вітром – випробування ще те, і не тільки для мене, але й для всієї команди. Другим викликом була ночівля в горах! На кам`янистих скелях, серед шквальних вітрів, за 15 км від найближчих людських осель. Але то окрема історія! І звичайно шукачі пригод – туристи. Їх, не дивлячись на погоду, весь час було чимало, адже до цю красу намагаються побачити туристи зі всього світу. І знайти час, коли на локації зовсім не буде людей, майже неможливо. Але ми все здолали і все зробили! Краса, яку нам вдалося зняти заворожує і манить!», – розповідає Святослав Кондратів.

Маестро та його команда знову запрошують всіх у дивовижну подорож з прекрасною музикою. Обіцяють, що буде як завжди, душевно та драйвово. Концерт у Львові відбудеться 30 листопада у Філармонії об 19:00 https://cutt.ly/ViKing